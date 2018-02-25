В МИД подтвердили задержание убийцы украинки в Хургаде

"Относительно гибели украинки, в Хургаде продолжаются следственные действия, подозреваемый задержан местной полицией", - сообщил Кирилич.

Напомним, 21 февраля в городе Хургада была убита гражданка Украины, которая проживала на территории Египта в гражданском браке с гражданином этой страны.

По информации местных СМИ, девушка работала в отделе по работе с гостями в одном из местных отелей. Тело обнаружил ее муж после возвращения домой с работы. Девушке нанесли около 10 ударов, местная полиция ведет расследование.



Как отмечает издание Vetogate, задержанный - мужчина старше 30 лет. Он не был знаком с девушкой и залез в ее квартиру, чтобы обокрасть. Украинка сопротивлялась, и подозреваемый нанес ей несколько колотых ножевых ран.