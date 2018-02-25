У МЗС підтвердили затримання вбивці українки в Хургаді

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Міністерстві закордонних справ України підтвердили інформацію про те, що місцеві правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві українки, яке сталося 21 лютого в місті Хургада. Про це УНН повідомив начальник Управління консульського забезпечення ДКС Василь Кирилич.

“Щодо загибелі українки, то в Хургаді тривають слідчі дії, підозрюваний затриманий місцевою поліцією”, — повідомив Кирилич.

Нагадаємо, 21 лютого в місті Хургада було вбито громадянку України, яка проживала на території Єгипту в громадянському шлюбі з громадянином цієї країни.

За інформацією місцевих ЗМІ, дівчина працювала у відділі по роботі з гостями в одному з місцевих готелів. Тіло виявив її чоловік після повернення додому з роботи. Дівчині завдали близько 10 ударів, місцева поліція веде розслідування.

Як зазначає видання Vetogate, затриманий — чоловік віком за 30 років. Він не був знайомий з дівчиною і заліз в її квартиру, щоб обікрасти. Українка чинила опір, і підозрюваний завдав їй кілька колотих ножових ран.

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