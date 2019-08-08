В МИД обсудили с послом ФРГ организацию разговора лидеров Украины и Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар встретился с назначенной послом ФРГ в Украине Анкой Фельдгузен, во время встречи стороны обсудили организацию телефонного разговора лидеров Украины и Германии в связи с обострением ситуации на Донбассе, безотлагательное проведение встречи в "нормандском формате". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Встреча состоялась 7 августа. В ходе переговоров Боднар отметил поддержку Германии в защите территориальной целостности и суверенитета Украины, а также в осуществлении внутренних реформ в нашем государстве.
"Основными темами встречи стали проведение двустороннего диалога, организация телефонного разговора лидеров двух стран в связи с обострением ситуации на Донбассе, безотлагательное проведение встречи в "нормандском формате", - указали в МИД.
Стороны, как отмечается, отметили значительный потенциал взаимодействия в рамках политики ЕС "Восточное партнерство", а также согласились с необходимостью дальнейшего развития сотрудничества в деле противодействия гибридным угрозам со стороны России.
Накануне Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции.