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У МЗС обговорили з послом ФРН організацію розмови лідерів України і Німеччини

У МЗС обговорили з послом ФРН організацію розмови лідерів України і Німеччини

Київ • УНН

 • 12598 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар зустрівся з новопризначеною послом ФРН в Україні Анкою Фельдгузен, під час зустрічі сторони обговорили організацію телефонної розмови лідерів України та Німеччини у зв’язку з загостренням ситуації на Донбасі, невідкладне проведення зустрічі в "нормандському форматі". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МЗС України.

Зустріч відбулася 7 серпня. Під час неї Боднар відзначив підтримку Німеччини у захисті територіальної цілісності та суверенітету України, а також у здійсненні внутрішніх реформ в нашій державі.

"Основними темами зустрічі стали провадженням двостороннього діалогу, організація телефонної розмови лідерів двох країн у зв’язку з загостренням ситуації на Донбасі, невідкладне проведення зустрічі в "нормандському форматі", - вказали у МЗС.

Сторони, як зазначається, відзначили значний потенціал взаємодії в межах політики ЄС "Східне партнерство", а також погодилися з необхідністю подальшого розвитку співпраці у справі протидії гібридним загрозам з боку Росії.

Напередодні Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції.

Українські Національні Новини

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