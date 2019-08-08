У МЗС обговорили з послом ФРН організацію розмови лідерів України і Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар зустрівся з новопризначеною послом ФРН в Україні Анкою Фельдгузен, під час зустрічі сторони обговорили організацію телефонної розмови лідерів України та Німеччини у зв’язку з загостренням ситуації на Донбасі, невідкладне проведення зустрічі в "нормандському форматі". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МЗС України.
Зустріч відбулася 7 серпня. Під час неї Боднар відзначив підтримку Німеччини у захисті територіальної цілісності та суверенітету України, а також у здійсненні внутрішніх реформ в нашій державі.
"Основними темами зустрічі стали провадженням двостороннього діалогу, організація телефонної розмови лідерів двох країн у зв’язку з загостренням ситуації на Донбасі, невідкладне проведення зустрічі в "нормандському форматі", - вказали у МЗС.
Сторони, як зазначається, відзначили значний потенціал взаємодії в межах політики ЄС "Східне партнерство", а також погодилися з необхідністю подальшого розвитку співпраці у справі протидії гібридним загрозам з боку Росії.
Напередодні Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції.