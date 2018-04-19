В МИД назвали победителя конкурса на руководителя Украинского института

"Владимира Шейко конкурсная комиссия рекомендует Наблюдательному совету Украинского института для утверждения на должности Генерального директора Украинского института. С кандидатом в ближайшие дни будут проводиться встречи для согласования всех условий и формальностей - после этого состоится заседание Наблюдательного совета, по решению которой и будет назначен официально руководитель Украинского института", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, конкурс на должность директора Украинского института при МИД начался 12 марта 2018 года.