У МЗС назвали переможця конкурсу на керівника Українського інституту
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Директор мистецьких програм Британської ради в Україні Володимир Шейко став переможцем конкурсу на посаду керівника Українського інституту. Про це повідомляється у Facebook Культурної дипломатії України від МЗС, передає УНН.
“Володимира Шейка конкурсна комісія рекомендує Наглядовій раді Українського інституту для затвердження на посаді Генерального директора Українського інституту. З кандидатом у ближчі дні проводитимуться зустрічі для узгодження всіх умов та формальностей — після цього відбудеться засідання Наглядової ради, за рішенням якої і буде призначений офіційно керівник Українського інституту”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МЗС розповіли, коли і де запрацює Український інститут
Як повідомляв УНН, конкурс на посаду директора Українського інституту при МЗС розпочався 12 березня 2018 року.