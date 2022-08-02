В МИД КНР сделали еще одно резкое заявление относительно визита Пелоси на Тайвань

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«Мы внимательно следим за маршрутом спикера Пелоси. Ее визит на Тайвань является грубым вмешательством во внутренние дела Китая, серьезным подрывом суверенитета и территориальной целостности нашей страны,

серьезной угрозой миру и стабильности в районе Тайваньского пролива, а также серьезным подрывом китайско-американских отношений», – говорится в заявлении.

Также Китай добавил, что в очередной раз дал понять США о готовности к любым неожиданностям. Народно-освободительная армия Китая решительно ответит и предпримет соответствующие контрмеры для защиты суверенитета и территориальной целостности.

Напомним

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси имеет право посетить Тайвань, заявил Белый дом, добавив, что Китай, похоже, готов ответить в ближайшие дни, возможно, военными провокациями.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Малайзию для участия во втором этапе азиатского турне, которое было омрачено ожидаемой остановкой на Тайване, что приведет к эскалации напряженности в отношениях с Пекином, который претендует на самоуправляемый остров, как на свою территорию.