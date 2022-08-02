У МЗС КНР зробили ще одну різку заяву щодо візиту Пелосі до Тайваню

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«Ми уважно стежимо за маршрутом спікера Пелосі. Її візит на Тайвань є грубим втручанням у внутрішні справи Китаю, серйозним підривом суверенітету та територіальної цілісності нашої країни, серйозною загрозою миру та стабільності в районі Тайванської протоки, а також серйозним підривом китайсько-американських відносин», – говориться у заяві.

Також Китай додав, що вкотре дав зрозуміти США про готовність до будь-яких несподіванок. Народно-визвольна армія Китаю рішуче відповість та здійснить відповідні контрзаходи для захисту суверенітету та територіальної цілісності.

Нагадаємо

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі має право відвідати Тайвань, заявив Білий дім, додавши, що Китай, схоже, готовий відповісти найближчими днями, можливо, військовими провокаціями.

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула до Малайзії для участі у другому етапі азіатського турне, яке було затьмарене очікуваною зупинкою на Тайвані, що призведе до ескалації напруженості у відносинах з Пекіном, який претендує на самоуправління як на свою територію.