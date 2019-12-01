В МИД Греции ответили на "военную риторику" Эрдогана по Кипру

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Греции осудило заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, озвученные им на церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP), сообщается на сайте ведомства, пишет УНН.

Турецкий лидер заявил, что Анкара не прекратит разведку и бурение на шельфе у побережья Кипра и в кипрской исключительной экономической зоне. По его словам, в Средиземном море нарушаются права турок-киприотов на владение энергоносителями в шельфе, а турецкая сторона “действует в рамках международных прав”.

Президент Турции отметил, что при совместном использовании углеводородных ресурсов в Восточном Средиземноморье кто-то “пытается разжигать напряженность”, используя “политику угроз и шантажа”. “В настоящее время в регионе работают два наших современных буровых корабля Fatih и Yavuz и два сейсморазведочных судна. Никакие кипрские вопли не подвигнут Анкару отвести их с шельфа. Корабли выполняют свои обязательства, и они будут продолжать делать это”, — подчеркнул Эрдоган.

“Мы осуждаем сегодняшние заявления турецкого руководства. Главный нарушитель международного права в регионе не осознает, что незаконность не порождает справедливости”, — говорится в сообщении греческого МИДа.

По мнению Афин, нарушения Турцией международного права подрывают стабильность Восточно-Средиземноморского региона, а также демонстрируют “полное презрение” к принципам добрососедства и мирного сосуществования государств. “Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики”, — отмечается в заявлении.

Уточняется, что греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды страны Димитрисом Иконому покинула церемонию открытия газопровода в турецком городе Ипсала сразу после слов Эрдогана.

Как писал УНН, еще в октябре фрегат ВМС Франции был направлен в седьмой сектор газового месторождения на кипрском шельфе, где под охраной военных кораблей Турции ведет разведку углеводородного сырья турецкое буровое судно “Явуз”.

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