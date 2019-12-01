У МЗС Греції відповіли на "військову риторику" Ердогана щодо Кіпру
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ Греції засудило заяви президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, озвучені ним на церемонії відкриття Трансанатолійського газопроводу (TANAP), повідомляється на сайті відомства, пише УНН.
Турецький лідер заявив, що Анкара не припинить розвідку і буріння на шельфі біля узбережжя Кіпру і в кіпрській виключній економічній зоні. За його словами, в Середземному морі порушуються права турків-кіпріотів на володіння енергоносіями в шельфі, а турецька сторона “діє в рамках міжнародних прав”.
Президент Туреччини зазначив, що при спільному використанні вуглеводневих ресурсів в Східному Середземномор’ї хтось “намагається розпалювати напруженість”, використовуючи “політику погроз і шантажу”. “В даний час в регіоні працюють два наших сучасних бурових корабля Fatih і Yavuz і два сейсморозвідувальних судна. Ніякі кіпрські крики не підштовхнуть Анкару відвести їх з шельфу. Кораблі виконують свої зобов’язання, і вони будуть продовжувати робити це”, — підкреслив Ердоган.
“Ми засуджуємо сьогоднішні заяви турецького керівництва. Головний порушник міжнародного права в регіоні не усвідомлює, що незаконність не породжує справедливості”, — йдеться в повідомленні грецького МЗС.
На думку Афін, порушення Туреччиною міжнародного права підривають стабільність Східно-Середземноморського регіону, а також демонструють “повне презирство” до принципів добросусідства і мирного співіснування держав. “Викликає жаль той факт, що президент Туреччини вирішив перетворити проект мирного співробітництва в демонстрацію військової риторики”, — наголошується в заяві.
Уточнюється, що грецька делегація на чолі з заступником міністра енергетики та навколишнього середовища країни Дімітрісом Іконому покинула церемонію відкриття газопроводу в турецькому місті Іпсала відразу після слів Ердогана.
Як писав УНН, ще у жовтні фрегат ВМС Франції був направлений в сьомий сектор газового родовища на кіпрському шельфі, де під охороною військових кораблів Туреччини веде розвідку вуглеводневої сировини турецьке бурове судно “Явуз”.