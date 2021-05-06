В МВФ рассказали, чего не хватает Украине для получения транша
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Представитель Международного валютного Фонда Джерри Райс во время брифинга заявил, что пока МВФ остается в состоянии переговоров с Украиной, но ждет от государства большего прогресса. Об этом пишет УНН.
Детали
В частности, Райс напомнил, что сейчас основными темами остаются сохранение независимости Национального банка, а также продолжение политики гибкого обменного курса.
Кроме того, он подчеркнул важность среднесрочной фискальной стабильности, борьбы с коррупцией и улучшения корпоративного управления.
Как заявил Райс, миссия в Украине обсуждала улучшения управления банковским надзором НБУ, фискальные риски для дефицита бюджета и укрепление судебной системы. При этом, представитель Фонда не озвучивал сроки, в которые МВФ ожидает получить предложения от Украины.
Контекст
По последним сообщениям из Офиса Президента, Украина рассчитывает получить до сентября транш объемом 2 млрд долларов.
В НБУ отмечали необходимость получения транша от МВФ, ведь именно на сентябрь приходятся пиковые выплаты Украины по долгам.
С июня прошлого года продолжается пауза в получении Украиной траншей от МВФ. Причиной этого стал онлайн-визит миссии Фонда зимой. Просмотр 18-месячной программы сотрудничества на 5 млрд долл., необходимый для выделения денег, так и не состоялся.
Неофициальной причиной отсрочки просмотра зимой называли решение правительства о временном регулирования цены на газ - фактически ухода от формирования стоимости рынком.