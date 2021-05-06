У МВФ розповіли, чого не вистачає Україні для отримання траншу

Деталі

Зокрема, Райс нагадав, що наразі основними темами залишаються збереження незалежності Національного банку, а також продовження політики гнучкого обмінного курсу.

Крім того, він наголосив про важливість середньострокової фіскальної стабільності, боротьби з корупцією і поліпшення корпоративного управління.

Як заявив Райс, місія в Україні обговорювала поліпшення управління банківським наглядом НБУ, фіскальні ризики для дефіциту бюджету і зміцнення судової системи. При цьому, представник Фонду не озвучував терміни, в які МВФ очікує отримати пропозиції від України.

Контекст

За останніми повідомленнями з Офісу Президента, Україна розраховує отримати до вересня транш обсягом 2 млрд доларів.

В НБУ наголошували про необхідність отримання траншу від МВФ, адже саме на вересень приходяться пікові виплати України за боргами.

З червня минулого року триває пауза в отриманні Україною траншів від МВФ. Причиною цього став онлайн-візит місії Фонду взимку. Перегляд 18-місячної програми співпраці на 5 млрд дол., необхідний для виділення грошей, так і не відбувся.

Неофіційною причиною відтермінування перегляду взимку називали рішення уряду щодо тимчасового регулювання ціни на газ - фактично відходу від формування вартості ринком.