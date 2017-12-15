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В МВФ разглядели риски в бюджете Украины на 2018 год

В МВФ разглядели риски в бюджете Украины на 2018 год

Киев  •  УНН

 • 15042 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Международный валютный фонд видит существенные риски как по доходам, так по расходам, которые заложены в Госбюджете Украины на 2018-й год. В то же время в Фонде согласны с целевым показателем дефицита государственного бюджета на уровне около 2,5% ВВП, передает УНН со ссылкой на Reuters.

СМИ отмечает, что содержание бюджета в соответствии с рекомендациями МВФ является одним из обязательств Украины по программе помощи в размере 17,5 млрд долларов, хотя медленный прогресс в обещанных реформах неоднократно задерживал выплату последнего транша кредитов.

Издание также приводит первый комментарий главы отделения МВФ в Украине Йосты Люнгмана после принятия украинского бюджета.

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Он отметил, что "... организация все еще оценивает законопроект и поправки к украинскому налоговому кодексу".

"В целом мы согласны с запланированным дефицитом бюджета на следующий год, но мы видим существенные риски как в статье доходов, так и расходов", - сказал Люнгман.

По его словам, МВФ в ближайшие дни продолжит диалог с правительством.

Ранее заместитель главы департамента коммуникаций МВФ Уильям Мюррей заявил, что Международный валютный фонд пока не планирует отправлять в Украину миссию для пересмотра программы сотрудничества.

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