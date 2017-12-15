В МВФ разглядели риски в бюджете Украины на 2018 год

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Международный валютный фонд видит существенные риски как по доходам, так по расходам, которые заложены в Госбюджете Украины на 2018-й год. В то же время в Фонде согласны с целевым показателем дефицита государственного бюджета на уровне около 2,5% ВВП, передает УНН со ссылкой на Reuters.