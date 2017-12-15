У МВФ розгледіли ризики у бюджеті України на 2018 рік

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Міжнародний валютний фонд бачить суттєві ризики як щодо доходів, так щодо видатків, що закладені у Держбюджеті України на 2018-й рік. У той же час у Фонді згодні із цільовим показником дефіциту державного бюджету на рівні близько 2,5 % ВВП, передає УНН із посиланням на Reuters.