У МВФ розгледіли ризики у бюджеті України на 2018 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Міжнародний валютний фонд бачить суттєві ризики як щодо доходів, так щодо видатків, що закладені у Держбюджеті України на 2018-й рік. У той же час у Фонді згодні із цільовим показником дефіциту державного бюджету на рівні близько 2,5 % ВВП, передає УНН із посиланням на Reuters.
ЗМІ відзначає, що утримання бюджету відповідно до рекомендацій МВФ є одним із зобов’язань України за програмою допомоги в розмірі 17,5 млрд доларів, хоча повільний прогрес у обіцяних реформах неодноразово затримував виплату останнього траншу кредитів.
Видання також наводить перший коментар голови відділення МВФ в Україні Йости Люнгмана після ухвалення українського бюджету.
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Він відзначив, що “... організація все ще оцінює законопроект і поправки до українського податкового кодексу”.
“Загалом ми погоджуємось із запланованим дефіцитом бюджету на наступний рік, але ми бачимо суттєві ризики як в статті доходів, так і видатків”, — сказав Люнгман.
За його словами, МВФ у найближчі дні продовжить діалог з урядом.
Раніше заступник голови департаменту комунікацій МВФ Вільям Мюррей заявив, що Міжнародний валютний фонд поки не планує відправляти до України місію для перегляду програми співпраці.