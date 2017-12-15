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У МВФ розгледіли ризики у бюджеті України на 2018 рік

У МВФ розгледіли ризики у бюджеті України на 2018 рік

Київ • УНН

 • 15043 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Міжнародний валютний фонд бачить суттєві ризики як щодо доходів, так щодо видатків, що закладені у Держбюджеті України на 2018-й рік. У той же час у Фонді згодні із цільовим показником дефіциту державного бюджету на рівні близько 2,5 % ВВП, передає УНН із посиланням на Reuters.

ЗМІ відзначає, що утримання бюджету відповідно до рекомендацій МВФ є одним із зобов’язань України за програмою допомоги в розмірі 17,5 млрд доларів, хоча повільний прогрес у обіцяних реформах неодноразово затримував виплату останнього траншу кредитів.

Видання також наводить перший коментар голови відділення МВФ в Україні Йости Люнгмана після ухвалення українського бюджету.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рада ухвалила Держбюджет-2018 із дефіцитом у 81,9 млрд грн

Він відзначив, що “... організація все ще оцінює законопроект і поправки до українського податкового кодексу”.

“Загалом ми погоджуємось із запланованим дефіцитом бюджету на наступний рік, але ми бачимо суттєві ризики як в статті доходів, так і видатків”, — сказав Люнгман.

За його словами, МВФ у найближчі дні продовжить діалог з урядом.

Раніше заступник голови департаменту комунікацій МВФ Вільям Мюррей заявив, що Міжнародний валютний фонд поки не планує відправляти до України місію для перегляду програми співпраці.

 

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