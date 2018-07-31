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В МВБ США заявили, что не допустят очередного вмешательства в выборы в своей стране

В МВБ США заявили, что не допустят очередного вмешательства в выборы в своей стране

Киев  •  УНН

 • 8965 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Соединенные Штаты не допустят очередной попытки вмешательства в свои выборы. Об этом заявила во вторник глава министерства внутренней безопасности (МВБ) США Кирстен Нильсен, выступив с утверждением, что ответственность за такое влияние на избирательный процесс страны несет Россия, сообщает УНН со ссылкой на NBC.

“Два года назад иностранная держава начала дерзкую, комплексную кампанию по влиянию ..., нацеленную на подрыв наших президентских выборов”, — заявила министр, выступая на саммите по вопросам кибербезопасности в Нью-Йорке. “Наше разведка права в том, что это были россияне”, — утверждала она. По версии главы МВБ, приказ на осуществление такого вмешательства якобы отдавался “на самом высоком уровне”. “Мы (США) не можем и не позволим случиться такому снова”, — сказала Нильсен, слова которой приводит телеканал NBC.

Министр при этом признала, что предполагаемое вмешательство не повлияло на исход голосования в 2016 году, по результатам которого победил Дональд Трамп. Однако попытки такого влияния Нильсен назвала недопустимыми и заявила, что в структуре МВБ создан особый отдел, целью которого является защита критически важной инфраструктуры, энергосетей, финансовых учреждений США от кибератак.

Нильсен также отметила позитивное сотрудничество между технологическими компаниями США и федеральными властями в сфере защиты от попыток влияния на выборы. Она положительно оценила опубликованное во вторник заявление Facebook, согласно которому соцсеть удалила несколько десятков подозрительных страниц и аккаунтов. С их помощью неизвестные лица якобы предпринимали попытки оказания политического манипулирования в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США.

Как сообщал УНН, будущие промежуточные выборы в Конгресс станут наиболее затратными в истории США.

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