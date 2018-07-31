В МВБ США заявили, что не допустят очередного вмешательства в выборы в своей стране

“Два года назад иностранная держава начала дерзкую, комплексную кампанию по влиянию ..., нацеленную на подрыв наших президентских выборов”, — заявила министр, выступая на саммите по вопросам кибербезопасности в Нью-Йорке. “Наше разведка права в том, что это были россияне”, — утверждала она. По версии главы МВБ, приказ на осуществление такого вмешательства якобы отдавался “на самом высоком уровне”. “Мы (США) не можем и не позволим случиться такому снова”, — сказала Нильсен, слова которой приводит телеканал NBC.

Министр при этом признала, что предполагаемое вмешательство не повлияло на исход голосования в 2016 году, по результатам которого победил Дональд Трамп. Однако попытки такого влияния Нильсен назвала недопустимыми и заявила, что в структуре МВБ создан особый отдел, целью которого является защита критически важной инфраструктуры, энергосетей, финансовых учреждений США от кибератак.

Нильсен также отметила позитивное сотрудничество между технологическими компаниями США и федеральными властями в сфере защиты от попыток влияния на выборы. Она положительно оценила опубликованное во вторник заявление Facebook, согласно которому соцсеть удалила несколько десятков подозрительных страниц и аккаунтов. С их помощью неизвестные лица якобы предпринимали попытки оказания политического манипулирования в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США.

Как сообщал УНН, будущие промежуточные выборы в Конгресс станут наиболее затратными в истории США.