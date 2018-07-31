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У МВБ США заявили, що не допустять чергового втручання у вибори в своїй країні

У МВБ США заявили, що не допустять чергового втручання у вибори в своїй країні

Київ • УНН

 • 8965 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Сполучені Штати не допустять чергової спроби втручання в свої вибори. Про це заявила у вівторок голова міністерства внутрішньої безпеки (МВБ) США Кірстен Нільсен, виступивши з твердженням, що відповідальність за такий вплив на виборчий процес країни несе Росія, інформує УНН з посиланням на NBC.

“Два роки тому іноземна держава почала зухвалу, комплексну кампанію по впливу ..., націлену на підрив наших президентських виборів”, — заявила міністр, виступаючи на саміті з питань кібербезпеки в Нью-Йорку. “Наше розвідка права в тому, що це були росіяни”, — стверджувала вона. За версією глави МВБ, наказ на здійснення такого втручання нібито віддавався “на найвищому рівні”. “Ми (США) не можемо і не дозволимо статися такому знову”, — сказала Нільсен, слова якої наводить телеканал NBC.

Міністр при цьому визнала, що ймовірне втручання не вплинуло на результат голосування в 2016 році, за результатами якого переміг Дональд Трамп. Однак спроби такого впливу Нільсен назвала неприпустимими і заявила, що в структурі МВБ створено спеціальний відділ, метою якого є захист критично важливої інфраструктури, енергомереж, фінансових установ США від кібератак.

Нільсен також зазначила позитивну співпрацю між технологічними компаніями США і федеральною владою в сфері захисту від спроб впливу на вибори. Вона позитивно оцінила опубліковану у вівторок заяву Facebook, згідно з якою соцмережа видалила кілька десятків підозрілих сторінок і акаунтів. З їх допомогою невідомі особи робили спроби чинення політичного маніпулювання напередодні проміжних виборів до Конгресу США.

Як повідомляв УНН, майбутні проміжні вибори в Конгрес стануть найбільш витратними в історії США.

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