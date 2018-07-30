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Майбутні проміжні вибори в Конгрес стануть найбільш витратними в історії США

Київ • УНН

 • 7325 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Очікувані в листопаді цього року проміжні вибори в Конгрес стануть з точки зору фінансових витрат найбільш витратними в історії проведення даного волевиявлення в США. Про це повідомила в неділю газета New York Post, передає УНН.

Як вона зазначає, тільки телевізійна реклама кандидатів на посади до законодавчого органу обійдеться більш ніж в 1 млрд доларів. Демократи і республіканці вже витратили на телерекламу в підтримку своїх кандидатів в Сенат в цілому 170 млн доларів. Також вони зарезервували рекламний час в ефірі на майбутні місяці ще на близько 230 млн. Це стосується переважно тих штатів, де боротьба між представниками двох головних політичних партій США обіцяє бути особливо гострою.

Що стосується виборів до Палати представників, то демократи, які сподіваються повернути контроль над нею в листопаді, планують витратити на рекламу своїх кандидатів 135 млн доларів, республіканці — 146 млн.

З урахуванням цих та інших витрат, сума, витрачена на телерекламу, становить не менше 1,02 млрд доларів. Якщо взяти до уваги інші види реклами, виплату співробітникам виборчих штабів, послуги служб за опитуваннями громадської думки, а також кошти, зібрані за допомогою пожертвувань, дана сума досягає вже 1,6 млрд, відзначає видання. Як пише New York Post, на цей момент республіканці мають перевагу у фінансуванні кампаній своїх кандидатів в порівнянні з демократами.

Проміжні вибори в Конгрес США відбудуться 6 листопада 2018 року. На них будуть переобиратися все 435 членів Палати представників, а також 35 з 100 сенаторів.

Як повідомляв УНН, Трамп заявив про неприпустимість іноземного втручання в американські вибори.

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