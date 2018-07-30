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Будущие промежуточные выборы в Конгресс станут самыми затратными в истории США

Будущие промежуточные выборы в Конгресс станут самыми затратными в истории США

Киев  •  УНН

 • 7325 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Ожидаемые в ноябре этого года промежуточные выборы в Конгресс станут с точки зрения финансовых затрат наиболее затратными в истории проведения данного волеизъявления в США. Об этом сообщила в воскресенье газета New York Post, передает УНН.

Как она отмечает, только телевизионная реклама кандидатов на посты в законодательный орган обойдется более чем в 1 млрд долларов. Демократы и республиканцы уже потратили на телерекламу в поддержку своих кандидатов в Сенат в общей сложности 170 млн долларов. Также они зарезервировали рекламное время в эфире на предстоящие месяцы еще на около 230 млн. Это касается преимущественно тех штатов, где борьба между представителями двух главных политических партий США обещает быть особенно острой.

Что касается выборов в Палату представителей, то демократы, которые надеются вернуть контроль над ней в ноябре, планируют потратить на рекламу своих кандидатов 135 млн долларов, республиканцы — 146 млн.

С учетом этих и других затрат, сумма, затраченная на телерекламу, составляет не менее 1,02 млрд долларов. Если принимать в расчет другие виды рекламы, выплату сотрудникам избирательных штабов, услуги служб по опросам общественного мнения, а также средства, собранные с помощью пожертвований, данная сумма достигает уже 1,6 млрд, отмечает издание. Как пишет New York Post, к настоящему моменту республиканцы обладают преимуществом в финансировании кампаний своих кандидатов по сравнению с демократами.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 6 ноября 2018 года. На них будут переизбираться все 435 членов Палаты представителей, а также 35 из 100 сенаторов.

Как сообщал УНН, Трамп заявил о недопустимости иностранного вмешательства в американские выборы.

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