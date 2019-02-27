В Минздраве не ведут статистики заражения ВИЧ и гепатитом через косметические процедуры
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Центре общественного здоровья Минздрава Украины нет информации о количестве людей, заразившихся ВИЧ и гепатитом C и B через косметические процедуры за 2018 год, однако инфицирование ВИЧ вследствие остальных не медицинских вмешательств получили три человека. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Центра общественного здоровья Минздрава Украины на запрос журналиста УНН.
"Людей (которые - ред.) в Украине заразились ВИЧ и гепатитом C и B через косметические процедуры (пирсинг, татуаж, тату, иглорефлексотерапии, маникюр, педикюр, прокалывание ушей и т.п.) - именно такой информации нет, но есть данные о инфицирование ВИЧ вследствие остальных не медицинских вмешательств - три человека", - говорится в ответе на запрос.
Также, людей в Украине, заразившихся ВИЧ через медицинские манипуляции за 2018 год - ноль.
Напомним, в Украине с ВИЧ-инфекцией живет до 240 тысяч человек, и только каждый второй из них знает о своем диагнозе.
Также напомним, за месяц на ВИЧ в Украине заразились более тысячи человек.
Как сообщал УНН, количество новых случаев заражения ВИЧ в европейском регионе в 2017 году составило примерно 160 тысяч, из них 130 тысяч приходится на Восточную Европу, это самый высокий показатель за всю историю ведения статистики.