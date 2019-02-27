В Минздраве не ведут статистики заражения ВИЧ и гепатитом через косметические процедуры

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 25031 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 46776 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 120821 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123419 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124702 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122617 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 155044 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117344 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141292 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145194 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Минздраве не ведут статистики заражения ВИЧ и гепатитом через косметические процедуры

В Минздраве не ведут статистики заражения ВИЧ и гепатитом через косметические процедуры

Киев  •  УНН

 • 13856 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Центре общественного здоровья Минздрава Украины нет информации о количестве людей, заразившихся ВИЧ и гепатитом C и B через косметические процедуры за 2018 год, однако инфицирование ВИЧ вследствие остальных не медицинских вмешательств получили три человека. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Центра общественного здоровья Минздрава Украины на запрос журналиста УНН.

"Людей (которые - ред.) в Украине заразились ВИЧ и гепатитом C и B через косметические процедуры (пирсинг, татуаж, тату, иглорефлексотерапии, маникюр, педикюр, прокалывание ушей и т.п.) - именно такой информации нет, но есть данные о инфицирование ВИЧ вследствие остальных не медицинских вмешательств - три человека", - говорится в ответе на запрос.

Также, людей в Украине, заразившихся ВИЧ через медицинские манипуляции за 2018 год - ноль.

Напомним, в Украине с ВИЧ-инфекцией живет до 240 тысяч человек, и только каждый второй из них знает о своем диагнозе.

Также напомним, за месяц на ВИЧ в Украине заразились более тысячи человек.

Как сообщал УНН, количество новых случаев заражения ВИЧ в европейском регионе в 2017 году составило примерно 160 тысяч, из них 130 тысяч приходится на Восточную Европу, это самый высокий показатель за всю историю ведения статистики.

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