За місяць на ВІЛ в Україні заразилися понад тисяча осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. За січень в Україні офіційно зареєстровано 1 394 нових випадків ВІЛ-інфекції. Про це повідомила прес-служба Центру громадського здоров’я МОЗ України, передає УНН.
"У січні 2019 р. в Україні офіційно зареєстровано 1 394 нових випадки ВІЛ-інфекції та 2 461 випадок туберкульозу", - йдеться в повідомленні.
У Центрі уточнили, що з-поміж 1 394 нових випадків ВІЛ-інфекції у 662 пацієнтів діагностовано СНІД. При цьому, 241 людина померла від СНІДу.
"Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у січні 2019 р.:
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- гетеросексуальний — 821;
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- гомосексуальний — 38;
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- парентеральний — 392;
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- вертикальний — 142;
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- невідомий — 1", - уточнили у Центрі.
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Загалом, за даними Центру, із 1987 року в Україні офіційно зареєстровано 335 111 випадків ВІЛ-інфекції. З-поміж них у 111 706 пацієнтів діагностовано СНІД, а 48 697 людей померло від СНІДу.
У Центрі уточнили, що дані щодо реєстрації в Україні 1 394 нових випадків ВІЛ-інфекції у січні 2019 року наведено без урахування даних АР Крим із 2014 року і частин територій Донецької та Луганської областей із 2015 року.
Нагадаємо, в Україні зменшується кількість ВІЛ-інфікованих серед української молоді віком 15–24 роки та має стабільну тенденцію до зниження.
Раніше повідомлялося, що в грудні 2018 року було зареєстровано 1597 нових випадків ВІЛ-інфекції.
Як повідомляв УНН, у 2018 році в українських тюрмах від СНІДу померли 84 людини.