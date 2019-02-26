За месяц на ВИЧ в Украине заразились более тысячи человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. За январь в Украине официально зарегистрировано 1394 новых случаев ВИЧ-инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ Украины, передает УНН.
"В январе 2019 г. в Украине официально зарегистрировано 1394 новых случаев ВИЧ-инфекции и 2461 случай туберкулеза", - говорится в сообщении.
В Центре уточнили, что среди 1394 новых случаев ВИЧ-инфекции у 662 пациентов диагностирован СПИД. При этом, 241 человек умер от СПИДа.
"Пути инфицирования ВИЧ в Украине в январе 2019 г.:
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- гетеросексуальный - 821;
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- гомосексуальный - 38;
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- парентерально - 392;
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- вертикальный - 142;
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- неизвестен - 1", - уточнили в Центре.
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Всего, по данным Центра, с 1987 года в Украине официально зарегистрировано 335 111 случаев ВИЧ-инфекции. Среди них у 111 706 пациентов диагностирован СПИД, а 48 697 человек умерли от СПИДа.
В Центре уточнили, что данные о регистрации в Украине 1394 новых случаев ВИЧ-инфекции в январе 2019 года приведены без учета данных АР Крым с 2014 года и частей территорий Донецкой и Луганской областей с 2015 года.
Напомним, в Украине уменьшается количество ВИЧ-инфицированных среди украинской молодежи в возрасте 15-24 года и имеет стабильную тенденцию к снижению.
Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года было зарегистрировано 1597 новых случаев ВИЧ-инфекции.
Как сообщал УНН, в 2018 году в украинских тюрьмах от СПИДа умерли 84 человека.