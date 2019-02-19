В Україні зменшується кількість ВІЛ-інфікованої молоді
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. В Україні зменшується кількість ВІЛ-інфікованих серед української молоді віком 15–24 роки та має стабільну тенденцію до зниження. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я України, передає УНН.
“За даними сероепідмоніторингу, рівень поширеності ВІЛ серед української молоді віком 15–24 роки має стабільну тенденцію до зниження. Відповідно до рекомендацій ВООЗ, це може свідчити про ефективність профілактичних заходів і стабілізацію епідемічної ситуації щодо ВІЛ-інфекції”, — йдеться у повідомленні.
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Більш ніж половина осіб віком 15 років і старше (56,4% у 2017 р.) уперше виявляють на 3-й та 4-й клінічних стадіях ВІЛ-інфекції.
Нагадаємо, за даними Центра громадського здоров’я МОН України, у грудні минулого року офіційно зареєстровано 1597 нових випадків ВІЛ-інфекції.