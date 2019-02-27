У МОЗі не ведуть статистики зараження ВІЛ та гепатитом через косметичні процедури

"Людей (які – ред.) в Україні заразилися ВІЛ та гепатитом C і B через косметичні процедури (пірсинг, татуаж, тату, голкорефлексотерапії, манікюр, педикюр, проколювання вух тощо) - конкретно такої інформації немає, але є дані стосовно інфікування ВІЛ унаслідок інших не медичних втручань - троє осіб", - йдеться у відповіді на запит.

Також, людей в Україні, які заразилися ВІЛ через медичні маніпуляції за 2018 рік - нуль.

Нагадаємо, в Україні з ВІЛ-інфекцією живе до 240 тисяч осіб, і тільки кожен другий з них знає про свій діагноз.

Також нагадаємо, за місяць на ВІЛ в Україні заразилися понад тисяча осіб.

Як повідомляв УНН, кількість нових випадків зараження ВІЛ в європейському регіоні у 2017 році становила приблизно 160 тисяч, з них 130 тисяч припадає на східну Європу, це найвищий показник за всю історію ведення статистики.