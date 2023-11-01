В Минздраве заявили, что не каждая гражданская больница имеет уровень обеспечения, как на стабпунктах
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Минздрав продолжает поддержку и оснащение стабилизационных пунктов на передовой. Об этом сообщил Минздрав по итогам визита первого заместителя министра здравоохранения Сергея Дуброва в Запорожскую область, где он ознакомился с работой медучреждений, которые оказывают первую медицинскую помощь раненым бойцам, пишет УНН.
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“Сейчас не каждая гражданская больница имеет тот уровень обеспечения, который есть на стабилизационных пунктах. Конечно, речь не идет о высокотехнологичных операционных, однако, медики стабпунктов профессионально выполняют ургентные оперативные вмешательства с целью стабилизации состояния раненых для обеспечения возможности дальнейшей транспортировки”, - отметил Дубров.
Детали
Как указали в Минздраве, "стабилизационные пункты в полном объеме обеспечены необходимым оборудованием (в том числе аппаратами ИВЛ, мониторами пациента, УЗИ аппаратами и т.д.), расходными материалами, лекарственными средствами и инфузионными растворами".
Отмечается, что на стабилизационных пунктах рутинно применяют методы ультразвуковой диагностики, врачи-хирурги и анестезиологи в полной мере владеют всеми необходимыми протоколами УЗИ в ургентных состояниях, в частности, BLUE, FAST и POCUS.
Напомним
4 сентября Владимир Зеленский посетил стабилизационные пункты, где оказывают медицинскую помощь военнослужащим, раненым и травмированным на Донецком и Запорожском направлениях.
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