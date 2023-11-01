У МОЗ заявили, що не кожна цивільна лікарня має рівень забезпечення, як на стабпунктах
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. МОЗ продовжує підтримку та оснащення стабілізаційних пунктів на передовій. Про це повідомило МОЗ за підсумками візиту першого заступника міністра охорони здоров’я Сергія Дуброва у Запорізьку область, де він ознайомився з роботою медзакладів, які надають першу медичну допомогу пораненим бійцям, пише УНН.
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“Зараз не кожна цивільна лікарня має той рівень забезпечення, який є на стабілізаційних пунктах. Звичайно, мова не йде про високотехнологічні операційні, однак, медики стабпунктів професійно виконують ургентні оперативні втручання з метою стабілізації стану поранених для забезпечення можливості подальшого транспортування”, - зауважив Дубров.
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Як вказали у МОЗ, "стабілізаційні пункти у повному обсязі забезпечені необхідним обладнанням (в тому числі апаратами ШВЛ, моніторами пацієнта, УЗД апаратами тощо), розхідними матеріалами, лікарськими засобами та інфузійними розчинами".
Зазначається, що на стабілізаційних пунктах рутинно застосовують методи ультразвукової діагностики, лікарі-хірурги та анестезіологи повною мірою володіють всіма необхідними протоколами УЗД в ургентних станах, зокрема, BLUE, FAST та POCUS.
Нагадаємо
4 вересня Володимир Зеленський відвідав стабілізаційні пункти, де надають медичну допомогу військовослужбовцям, пораненим і травмованим на Донецькому та Запорізькому напрямках.
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