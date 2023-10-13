У МОЗ вважають, що лікарень та фахівців для проходження ВЛК наразі достатньо

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«За рахунок залучення 800 цивільних закладів ми розширили мережу, оскільки саме військових лікарень не вистачало. На сьогодні кількість ВЛК та кількість закладів є достатньою. Постійно ведеться моніторинг, якщо десь є навантаження, то залучаємо додаткових фахівців», - сказала Марія Карчевич.

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Вона нагадала, що автоматично моніторити процес проходження ВЛК дозволяє також електронна черга, яку впровадили, оскільки вона показує, скільки людей записується на прийом до кожного спеціаліста.

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За її словами, у більшості військових частин розгорнутий електронний документообіг, триває навчання та впровадження електронного документообігу в центрах комплектування і закладах охорони здоров'я.

Окрім того, заступниця міністра уточнила, що у регіонах тривають перехресні перевірки рішень ВЛК та МСЕК після 24 лютого 2022 року, щоб виявити неправомірні рішення стосовно непридатності чоловіків до військової службі та встановлення інвалідності. Деякі порушення вже виявлено, у МОЗ очікують, що до грудня подадуть комплексний звіт президенту та РНБО за підсумками цих перевірок.

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