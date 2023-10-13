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У МОЗ вважають, що лікарень та фахівців для проходження ВЛК наразі достатньо

У МОЗ вважають, що лікарень та фахівців для проходження ВЛК наразі достатньо

Київ • УНН

 • 330547 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. За час повномасштабного вторгнення до проведення ВЛК долучили 800 цивільних лікарень, щоб розширити мережу та зменшити черги. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич, передає кореспондент УНН.

Цитата

«За рахунок залучення 800 цивільних закладів ми розширили мережу, оскільки саме військових лікарень не вистачало. На сьогодні кількість ВЛК та кількість закладів є достатньою. Постійно ведеться моніторинг, якщо десь є навантаження, то залучаємо додаткових фахівців», - сказала Марія Карчевич.

Деталі

Вона нагадала, що автоматично моніторити процес проходження ВЛК дозволяє також електронна черга, яку впровадили, оскільки вона показує, скільки людей записується на прийом до кожного спеціаліста.

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За її словами, у більшості військових частин розгорнутий електронний документообіг, триває навчання та впровадження електронного документообігу в центрах комплектування і закладах охорони здоров'я.

Окрім того, заступниця міністра уточнила, що у регіонах тривають перехресні перевірки рішень ВЛК та МСЕК після 24 лютого 2022 року, щоб виявити неправомірні рішення стосовно непридатності чоловіків до військової службі та встановлення інвалідності. Деякі порушення вже виявлено, у МОЗ очікують, що до грудня подадуть комплексний звіт президенту та РНБО за підсумками цих перевірок.

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