В Минздраве считают, что больниц и специалистов для прохождения ВВК на данный момент достаточно
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. За время полномасштабного вторжения к проведению ВВК привлекли 800 гражданских больниц, чтобы расширить сеть и уменьшить очереди. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич, передает корреспондент УНН.
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«За счет привлечения 800 гражданских учреждений мы расширили сеть, поскольку именно военных больниц не хватало. На сегодня количество ВВК и количество заведений является достаточным. Постоянно ведется мониторинг, если где-то есть нагрузка, то привлекаем дополнительных специалистов», - сказала Мария Карчевич.
Детали
Она напомнила, что автоматически мониторить процесс прохождения ВВК позволяет также электронная очередь, которую внедрили, поскольку она показывает, сколько людей записывается на прием к каждому специалисту.
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По ее словам, в большинстве воинских частей развернут электронный документооборот, продолжается обучение и внедрение электронного документооборота в центрах комплектования и учреждениях здравоохранения.
Кроме того, заместитель министра уточнила, что в регионах продолжаются перекрестные проверки решений ВВК и МСЭК после 24 февраля 2022 года, чтобы выявить неправомерные решения о непригодности мужчин к военной службе и установления инвалидности. Некоторые нарушения уже выявлены, в Минздраве ожидают, что до декабря подадут комплексный отчет президенту и СНБО по итогам этих проверок.
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