В Минздраве рассказали, в каких случаях врач может отказать пациенту в лечении

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КИЕВ. 5 июня. УНН. Врач имеет право отказать в предоставлении медицинской помощи пациенту, если тот не выполняет предписаний, нарушает предназначен режим или правила внутреннего распорядка больницы и только при условии, если ничего не угрожает жизни пациента или здоровью людей, которые его окружают. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, передает УНН.

Как сообщили в Минздраве, врач имеет право отказаться от ведения пациента, если тот не выполняет медицинских предписаний и при этом ничего не угрожает жизни пациента или здоровью людей, которые его окружают.

Все нарушения должны быть зафиксированы и задокументированы, а удовлетворительное состояние здоровья пациента подтверждено. Например, если пациент нарушает предписанный режим, врач должен обязательно фиксировать это в карте, листе нетрудоспособности, другой медицинской документации вид нарушения - несвоевременная явка на прием, алкогольное, наркотическое, токсическое опьянение во время лечения, выход на работу без разрешения врача, "бегство" со стационарного лечения и тому подобное.

Также отказ возможен в случае, когда пациент нарушает правила внутреннего распорядка учреждения здравоохранения и при этом ничего не угрожает жизни пациента или здоровью людей, которые его окружают.

При этом в пресс-службе ведомства отметили, что врач не несет ответственности за здоровье пациента, если тот отказывается от медицинских предписаний или нарушает установленный для него режим.

Кроме того, если врач или медучреждение не может обеспечить соответствующее лечение (нет нужного оборудования, отделения, профиль врачей не соответствует заболеванию), врачи рекомендуют пациенту обратиться в медучреждение, где он получит необходимую медицинскую помощь, либо направить в такое медучреждение.

Как подчеркнули в Минздраве, в неотложных случаях, когда есть реальная угроза жизни человека, медики могут и должны оказывать такую помощь без согласия пациента или его законного представителя. Также врач может отказать в предоставлении медицинской помощи пациенту, если знает, что такой отказ может привести к тяжелым последствиям для пациента или даже его смерти.

Нарушение врачом этих норм наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или общественными работами на срок до 200 часов, или исправительными работами на срок до двух лет - в случае с тяжелыми последствиями и ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового - в случае смерти пациента.

Так же наказывается ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником (Уголовный кодекс Украины, статьи 139, 140).

Напомним, наиболее неэффективное использование государственных средств происходит, в частности, при лечении украинцев за рубежом.

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