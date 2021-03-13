В Минздраве объяснили, как будут вакцинировать от COVID-19 людей 80+

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КИЕВ. 13 марта. УНН. В Украине пожилым людям, которым сложно передвигаться, прививки от COVID-19 будут делать дома. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "НВ", передает УНН.

Цитата

"... мы и приближаем для престарелых людей место проведения прививки к месту их проживания. К маломобильным людям мы будем направлять мобильную бригаду, чтобы сделать прививки на дому вместе с людьми, которые занимаются их опекой. И это будет наша стратегия иммунопрофилактики - приблизить место прививки к месту жительства человека", - рассказал Ляшко.

Детали

На уточняющий вопрос, будет ли приезжать мобильная бригада в какой-то подъезд и ходить по квартирам, Ляшко ответил: "Конечно. Даже к одному человеку приедут и будут делать прививку. Прямо на дому".

Он отметил также, что многое будет зависеть от продукта, который будет использоваться.

"Сейчас мы используем десятидозные флаконы. В дальнейшем, если, например, вакцина Sinovac приедет, то это будет доза - шприц. То есть одна доза в шприце сразу уже упакована. Ее для таких целей использовать рационально, экономно, меньше коэффициент разлива. Поэтому, если она поступит, мы пересмотрим нашу дорожную карту и скажем, что вот здесь мы приоритезируем, наращиваем мобильные бригады, и они поедут работать именно с маломобильным населением", - рассказал Ляшко.

Дополнение

В Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививки от COVID-19 получили уже более 47 500 человек, больше всего - в Донецкой области, меньше всего - в Черниговской области. За минувшие сутки, в частности, прививали 9304 человека.

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела из Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузки первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.

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