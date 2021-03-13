У МОЗ пояснили, як вакцинуватимуть від COVID-19 людей 80+

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“...ми і наближаємо для людей похилого віку місце проведення щеплення до місця їхнього проживання. До маломобільних людей ми скеровуватимемо мобільну бригаду, щоб зробити щеплення на дому разом з людьми, які займаються їх опікою. І це буде наша стратегія імунопрофілактики — наблизити місце щеплення до місця проживання людини”, — розповів Ляшко.

Деталі

На уточнююче запитання, чи буде приїжджати мобільна бригада до якогось під’їзду і ходити по квартирах, Ляшко відповів: “Звичайно. Навіть до однієї людини приїдуть і будуть робити щеплення. Прямо на дому”.

Він зауважив також, що багато чого залежатиме від продукту, який використовуватиметься.

“Зараз ми використовуємо десятидозні флакони. Надалі, якщо, наприклад, вакцина Sinovac приїде, то це буде доза — шприц. Тобто одна доза в шприці відразу вже запакована. Її для таких цілей використовувати раціональніше, економніше, менше коефіцієнт розливу. Тому, якщо вона надійде, ми переглянемо нашу дорожню карту і скажемо, що ось тут ми пріорітезіруємо, нарощуємо мобільні бригади, і вони поїдуть працювати саме з маломобільним населенням”, — розповів Ляшко.

Доповнення

В Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від COVID-19 отримали вже понад 47,5 тисяч людей, найбільше — на Донеччині, найменше — на Чернігівщині. За минулу добу, зокрема, щепили 9 304 особи.

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.