В Минздраве объяснили, как действовать людям с симптомами COVID-19, у которых нет декларации с врачом

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Если человек испытывает симптомы или определенные признаки заболевания коронавирусной инфекцией и не имеет подписанной с семейным врачом декларации, он должен обратиться в "103". Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.