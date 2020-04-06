В Минздраве объяснили, как действовать людям с симптомами COVID-19, у которых нет декларации с врачом
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Если человек испытывает симптомы или определенные признаки заболевания коронавирусной инфекцией и не имеет подписанной с семейным врачом декларации, он должен обратиться в "103". Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Мы хотим и делаем все возможное для того, чтобы расширить тестирование на коронавирусную болезнь. Алгоритмы тестирования сегодня таковы: если у вас есть определенные симптомы, которые свидетельствуют о возможности и наличии развития коронавирусной болезни, то вы должны позвонить к своему семейному врачу. Только врач может поставить диагноз и только врач может принять дальнейшее решение, что делать больному и каковы его дальнейшие действия", - сказал Ляшко.
По его словам, в большинстве случаев врач сам позвонит мобильной бригаде и направит ее для забора образцов для того, чтобы в дальнейшем диагностировать и установить коронавирусную болезнь.
"В случае, если у человека отсутствует декларация, подписанная с семейным врачом и есть симптомы, свидетельствующие о возможном инфицировании коронавирусной болезнью, человек должен набрать "103" - номер скорой медицинской помощи. Там диспетчер подскажет или направит к вам мобильную бригаду", - заявил заместитель министра.
Он пояснил, что после того, как отбираются образцы, принимается клиническое решение - или больного госпитализируют в стационар, или он остается дома под наблюдением лечащего врача.
Как сообщалось ранее в УНН, медики за сутки 89 раз экстренно выезжали из-за подозрений на коронавирус.
Напомним, в Украине зафиксировано 1319 случаев COVID-19, 38 человек умерли.