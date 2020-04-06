У МОЗ пояснили, як діяти людям з симптомами COVID-19, які не мають декларації з лікарем

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Якщо людина відчуває симптоми або певні ознаки захворювання коронавірусною інфекцією і не має підписаної з сімейним лікарем декларації, вона має звернутись до "103". Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.