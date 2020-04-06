У МОЗ пояснили, як діяти людям з симптомами COVID-19, які не мають декларації з лікарем
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Якщо людина відчуває симптоми або певні ознаки захворювання коронавірусною інфекцією і не має підписаної з сімейним лікарем декларації, вона має звернутись до "103". Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Ми хочемо і робимо все можливе для того, щоб розширити тестування на коронавірусну хворобу. Алгоритми тестування сьогодні такі: якщо у вас є певні симптоми, які свідчать про можливість і наявність розвитку коронавірусної хвороби, ви повинні зателефонувати до свого сімейного лікаря. Тільки лікар може поставити діагноз і тільки лікар може прийняти подальше рішення, що робити хворому і які його подальші дії", - сказав Ляшко.
З його слів, у більшості випадків лікар сам зателефонує до мобільної бригади і направить її для забору зразків для того, щоб в подальшому діагностувати і встановити коронавірусну хворобу.
"У разі, якщо у людини відсутня декларація, підписана з сімейним лікарем і є симптоми, які свідчать про можливе інфікування коронавірусною хворобою, людина повинна набрати "103" - номер швидкої медичної допомоги. Саме там диспетчер підкаже або спрямує до вас мобільну бригаду", - заявив заступник міністра.
Він пояснив, що після того, як відбираються зразки, приймається клінічне рішення – або хворого госпіталізують до стаціонару, або він залишається вдома під медичним спостереженням лікуючого лікаря.
Як повідомлялося раніше в УНН, медики за добу 89 разів екстрено виїжджали через підозри на коронавірус.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 1319 випадків COVID-19, 38 людей померли.