В Минздраве сообщили, планируют ли разворачивать в Украине мобильные морги

На вопрос, планируется ли развертывание мобильных моргов, Степанов ответил: "На данный момент мы такой вопрос даже не рассматривали, мы все же очень верим, что украинцы начнут соблюдать все правила, установленные в нашей стране, следовать рекомендациям Минздрава. И мы не перейдем тот рубеж под названием "количество умерших таково, что наши морги не справляются", и мы вынуждены думать о развертывании мобильных моргов".

Напомним, Степанов ранее сообщал, что, в случае необходимости, в Киеве могут развернуть мобильные госпитали для больных COVID-19 в Выставочном центре или во Дворце спорта.

Как сообщалось, в Украине на 8:30 3 ноября зафиксировано уже 411 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - новый антирекорд в почти 9 тысяч.