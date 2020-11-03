У МОЗ повідомили, чи планують розгортати в Україні мобільні морги

На запитання, чи планується розгортання мобільних моргів, Степанов відповів: "На даний момент ми таке питання навіть не розглядали, ми все ж таки дуже віримо, що українці почнуть дотримуватися всіх правил, які встановлені у нашій країні, дотримуватися рекомендацій МОЗ. І ми не перейдемо той рубіж під назвою "кількість померлих така, що наші морги не справляються", і що ми вимушені думати про розгортання мобільних моргів".

Нагадаємо, Степанов раніше повідомляв, що, у разі необхідності, у Києві можуть розгорнути мобільні госпіталі для хворих на COVID-19 у Виставковому центрі або у Палаці спорту.

Як повідомлялося, в Україні на 8:30 3 листопада зафіксовано вже 411 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - новий антирекорд у майже 9 тисяч.