У Києві мобільні госпіталі можуть розгорнути на ВДНГ та у Палаці спорту - Степанов

“Ми отримали відповідну, всю інформацію, від місцевої влади міста Києва де вони збираються розташовувати, в разі необхідності, підкреслюю, цей мобільний шпиталь. Це може бути або Виставковий центр, або Палац спорту. Прорахувало місто Київ, яка кількість коштів необхідна для розгортання такого мобільного шпиталю на 500 осіб. Прорахували, яка кількість людей може бути задіяна, медичних працівників, у цьому лікувальному процесі - це 1200 осіб. По розрахункам місцевої влади міста Києва, підкреслюю, по їх розрахункам, вони рахували, що їм необхідно 245 млн грн”, - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що наразі вони достатньо швидко верифіковують цю інформацію.

“Але що важливо, щодо міста Києва нами досягнуто повністю домовленість, і не просто домовленість, ми провели певну роботу щодо залучення медичних закладів Академії медичних наук, які розташовані в місті Києві. Для того, щоб вони могли надавати медичну допомогу хворим не на COVID, а хворим на інші хвороби, особливо це ургентні хворі - інфаркти, інсульти, будь-які операції. Саме було розроблено таким чином маршрутизацію, щоб цю допомогу надавали саме заклади високоспеціалізованої медичної допомоги, заклади Академії медичних наук. Загальна кількість таких ліжок, загальна кількість пацієнтів, яким вони можуть надавати таку допомогу - понад 4000. По різних абсолютно хворобах”, - додав міністр.

За його словами, зараз затверджують відповідні маршрути пацієнтів.

“Для того, щоб в Києві були переобладнані саме лікарні. Повністю лікарня, яка переобладнається для лікування хворих на COVID-19”, - зазначив Степанов.

Він додав, що це стосується не тільки Києва, а і обласних центрів.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав керівників областей надавати пропозиції про розгортання мобільних госпіталів та розширення ліжкового фонду.