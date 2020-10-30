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В Киеве мобильные госпитали могут развернуть на ВДНХ и в Дворце спорта - Степанов

В Киеве мобильные госпитали могут развернуть на ВДНХ и в Дворце спорта - Степанов

Киев  •  УНН

 • 14281 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В случае необходимости в Киеве развернуть мобильные госпитали для больных COVID-19 могут Выставочном центре или Дворце спорта. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

“Мы получили соответствующую, всю информацию, от местной власти города Киева они собираются располагать, в случае необходимости, подчеркиваю, этот мобильный госпиталь. Это может быть либо Выставочный центр, или Дворец спорта. Просчитало город Киев, какое количество средств необходимо для развертывания такого мобильного госпиталя на 500 человек. Просчитали, какое количество людей может быть задействовано, медицинских работников, в этом лечебном процессе — это 1200 человек. По расчетам местных властей города Киева, подчеркиваю, по их расчетам, они считали, что им необходимо 245 млн грн”, — сказал Максим Степанов.

Он отметил, что сейчас они достаточно быстро верифицируют эту информацию.

“Но что важно, касательно города Киева нами достигнута полностью договоренность, и не просто договоренность, мы провели определенную работу по привлечению медицинских учреждений Академии медицинских наук, расположенных в городе Киеве. Для того, чтобы они могли оказывать медицинскую помощь больным не на COVID, а больным другими болезнями, особенно это ургентных больных — инфаркты, инсульты, любые операции. Именно был разработана таким образом маршрутизация, чтобы эту помощь оказывали именно учреждения высокоспециализированной медицинской помощи, учреждения Академии медицинских наук. Общее количество таких кроватей, общее количество пациентов, которым они могут предоставлять такую помощь — более 4000. По разным абсолютно болезням”, — добавил министр.

По его словам, сейчас утверждают соответствующие маршруты пациентов.

“Для того, чтобы в Киеве были переоборудованы именно больницы. Полностью больница, что переоборудуется для лечения больных COVID-19 ”, - отметил Степанов.

Он добавил, что это касается не только Киева, но и областных центров.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль призвал руководителей областей предоставлять предложения о развертывании мобильных госпиталей и расширения коечного фонда.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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