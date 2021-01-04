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В Минздраве планируют проведение трансплантаций верхних и нижних конечностей для украинских военных

Киев • УНН

 • 21928 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. В Министерстве здравоохранения работают над вопросом введения в Украине операций по трансплантации верхних и нижних конечностей, что особенно актуально для украинских воинов. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

В Минздраве планируют проведение трансплантаций верхних и нижних конечностей для украинских военных

"Один из насущных вопросов, который необходим Украине - мы хотим сделать трансплантацию верхних и нижних конечностей - это особенно актуально для украинских военнослужащих, потерявших конечности в связи с российской агрессией на востоке страны, которые потеряли защищая нашу страну. И мы сейчас на уровне специалистов достаточно тщательно работаем с этими вопросами", - отметил он.

Также в Минздраве работают над внедрением посттрансплантационного пакета услуг.

"Кроме трансплантаций нам надо ввести пакет медицинских услуг по посттрасплантацийному сопровождению, потому что люди, которым делается трансплантация, они нуждаются затем сопровождения медицинского наблюдения. Также мы разработаем механизм привлечения к транспортировке анатомических материалов и реципиентов всех видов транспорта (в том числе гражданской авиации авиационного транспорта ГСЧС, национальной полиции, государственной пограничной службы)", - добавил Степанов.

Напомним, в 2021 году в Украине планируют сделать минимум 250 операций по трансплантации органов и тканей, что почти в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом.

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