У МОЗ планують проведення трансплантацій верхніх та нижніх кінцівок для українських військових

"Одне із нагальних питань, якого потребує Україна - ми хочемо зробити трансплантацію верхніх та нижніх кінцівок – це є особливо актуальним для український військовослужбовців, які втратили кінцівки у зв’язку з російською агресією на сході країни, які втратили захищаючи нашу країну. І ми зараз на рівні фахівців достатньо ретельно працюємо з цими питаннями", - зазначив він.

Також у МОЗ працюють над запровадженням посттрансплантаційного пакету послуг.

"Окрім трансплантацій нам треба запровадити пакет медичних послуг з посттрасплантаційного супроводу, тому що люди, яким робиться трансплантація, вони потребують потім супроводження медичного нагляду. Також ми розробимо механізм залучення до транспортування анатомічних матеріалів та реципієнтів всіх видів транспорту (у тому числі цивільну авіацію авіаційного транспорту ДСНС, національної поліції, державної прикордонної служби)", - додав Степанов.

Нагадаємо, у 2021 році в Україні планують зробити мінімум 250 операцій з трансплантації органів та тканин, що майже у 2 рази більше у порівнянні з минулим роком.