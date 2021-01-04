В Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией

По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Николаевской области - 489,0 (-), в Запорожской области - 461,8 (-) и в Черкасской области - 428,0 (-).

Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области области - 81,4 (-), в Закарпатской области - 107,0 (-) и в Ивано-Франковской области 122,0 (-).

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине на 8 часов 4 января зафиксировано уже 1,078 млн случаев COVID-19, за сутки - 4158.

Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.