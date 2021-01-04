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МОЗ назвало регіони-лідери за добовим приростом випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Запорізькій області, у Києві та на Львівщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

МОЗ назвало регіони-лідери за добовим приростом випадків COVID-19

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (528), місті Київ (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях", - повідомив голова МОЗ.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • місто Київ – 504 випадки;
  • Вінницька область – 54 випадки;
  • Волинська область – 83 випадки;
  • Дніпропетровська область – 234 випадки;
  • Донецька область – 162 випадки;
  • Житомирська область – 91 випадок;
  • Закарпатська область – 50 випадків;
  • Запорізька область – 528 випадків;
  • Івано-Франківська область – 104 випадки;
  • Київська область – 301 випадок;
  • Кіровоградська область – 7 випадків;
  • Луганська область – 12 випадків;
  • Львівська область – 352 випадки;
  • Миколаївська область – 314 випадків;
  • Одеська область – 285 випадків;
  • Полтавська область – 269 випадків;
  • Рівненська область – 54 випадки;
  • Сумська область – 39 випадків;
  • Тернопільська область – 72 випадки;
  • Харківська область – 63 випадки;
  • Херсонська область – 75 випадків;
  • Хмельницька область – 26 випадків;
  • Черкаська область – 300 випадків;
  • Чернівецька область – 134 випадки;
  • Чернігівська область – 45 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні на ранок 4 січня зафіксовано вже 1,078 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 3 січня - трохи більше, ніж 4 тисячі, менше, ніж добою раніше. При цьому кількість одужалих за добу більша, ніж захворілих.

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