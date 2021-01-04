МОЗ назвало регіони-лідери за добовим приростом випадків COVID-19

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (528), місті Київ (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях", - повідомив голова МОЗ.

Кількість захворювань в регіонах за добу:



місто Київ – 504 випадки;



Вінницька область – 54 випадки;



Волинська область – 83 випадки;



Дніпропетровська область – 234 випадки;



Донецька область – 162 випадки;



Житомирська область – 91 випадок;



Закарпатська область – 50 випадків;



Запорізька область – 528 випадків;



Івано-Франківська область – 104 випадки;



Київська область – 301 випадок;



Кіровоградська область – 7 випадків;



Луганська область – 12 випадків;



Львівська область – 352 випадки;



Миколаївська область – 314 випадків;



Одеська область – 285 випадків;



Полтавська область – 269 випадків;



Рівненська область – 54 випадки;



Сумська область – 39 випадків;



Тернопільська область – 72 випадки;



Харківська область – 63 випадки;



Херсонська область – 75 випадків;



Хмельницька область – 26 випадків;



Черкаська область – 300 випадків;



Чернівецька область – 134 випадки;



Чернігівська область – 45 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні на ранок 4 січня зафіксовано вже 1,078 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 3 січня - трохи більше, ніж 4 тисячі, менше, ніж добою раніше. При цьому кількість одужалих за добу більша, ніж захворілих.