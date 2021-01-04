МОЗ назвало регіони-лідери за добовим приростом випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Запорізькій області, у Києві та на Львівщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (528), місті Київ (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях", - повідомив голова МОЗ.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
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- місто Київ – 504 випадки;
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- Вінницька область – 54 випадки;
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- Волинська область – 83 випадки;
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- Дніпропетровська область – 234 випадки;
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- Донецька область – 162 випадки;
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- Житомирська область – 91 випадок;
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- Закарпатська область – 50 випадків;
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- Запорізька область – 528 випадків;
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- Івано-Франківська область – 104 випадки;
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- Київська область – 301 випадок;
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- Кіровоградська область – 7 випадків;
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- Луганська область – 12 випадків;
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- Львівська область – 352 випадки;
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- Миколаївська область – 314 випадків;
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- Одеська область – 285 випадків;
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- Полтавська область – 269 випадків;
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- Рівненська область – 54 випадки;
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- Сумська область – 39 випадків;
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- Тернопільська область – 72 випадки;
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- Харківська область – 63 випадки;
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- Херсонська область – 75 випадків;
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- Хмельницька область – 26 випадків;
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- Черкаська область – 300 випадків;
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- Чернівецька область – 134 випадки;
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- Чернігівська область – 45 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні на ранок 4 січня зафіксовано вже 1,078 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 3 січня - трохи більше, ніж 4 тисячі, менше, ніж добою раніше. При цьому кількість одужалих за добу більша, ніж захворілих.