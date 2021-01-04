Минздрав назвал регионы-лидеры по суточному приросту случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Запорожской области, в Киеве и во Львовской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (528), городе Киев (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях", - сообщил глава Минздрава.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
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- Киев - 504 случая;
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- Винницкая область - 54 случая;
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- Волынская область - 83 случая;
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- Днепропетровская область - 234 случая;
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- Донецкая область - 162 случая;
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- Житомирская область - 91 случай;
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- Закарпатская область - 50 случаев;
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- Запорожская область - 528 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 104 случая;
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- Киевская область - 301 случай;
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- Кировоградская область - 7 случаев;
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- Луганская область - 12 случаев;
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- Львовская область - 352 случая;
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- Николаевская область - 314 случаев;
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- Одесская область - 285 случаев;
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- Полтавская область - 269 случаев;
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- Ровенская область - 54 случая;
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- Сумская область - 39 случаев;
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- Тернопольская область - 72 случая;
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- Харьковская область - 63 случая;
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- Херсонская область - 75 случаев;
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- Хмельницкая область - 26 случаев;
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- Черкасская область - 300 случаев;
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- Черновицкая область - 134 случая;
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- Черниговская область - 45 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине на утро 4 января зафиксировано уже 1,078 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 3 января - чуть больше, чем 4 000, что меньше, чем сутками ранее. При этом количество выздоровевших в сутки больше, чем заболевших.