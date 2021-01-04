У МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Станом на 4 січня ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень – у Миколаївській, Запорізькій та Черкаській областях. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.
За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.
Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Миколаївській області - 489,0 (-), у Запорізькій області - 461,8 (-) та у Черкаській області – 428,0 (-).
Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області області – 81,4 (-), у Закарпатській області - 107,0 (-) та в Івано-Франківській області 122,0 (-).
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні на 8 годину 4 січня зафіксовано вже 1,078 млн випадків COVID-19, за добу - 4 158.
Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.