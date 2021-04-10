В Минздраве назвали регионы, которые "лидируют" по COVID-госпитализациям
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В 19 областях Украины и в Киеве превышен показатель госпитализаций больных из-за COVID-19. Об этом свидетельствуют данные МОЗ Украины, передает УНН.
Детали
Показатель уровня госпитализации не более 60 на 100 тыс. населения не превышен только в Закарпатской, Кировоградской, Луганской и Херсонской областях.
В остальных 20 регионах этот уровень превышен. За сутки ситуация ухудшилась - в Черниговской области.
Самый высокий показатель COVID-госпитализаций в Хмельницкой (130,9, меньше, чем накануне), Николаевской (106,9, меньше, чем накануне), Житомирской (109,2, меньше, чем накануне), Черниговской (106,8, больше чем накануне) областях и в городе Киеве (103,7, меньше чем накануне).
Добавим, превышение показателя уровня госпитализации не более 60 на 100 тыс. населения, по определению правительства, свидетельствует об ухудшении эпидситуации в регионе и является одним из критериев для установления "оранжевого" или "красного" уровня эпидопасности по распространению COVID-19 в регионе.
Разделение на зоны по уровню эпидемической опасности по распространению COVID-19 по состоянию на 10 апреля, смотря на показатели, выглядит так:
"Желтая" - два региона Херсонская область, Ивано-Франковская область.
"Оранжевая" - 11 регионов Винницкая область; Волынская область; Днепропетровская область; Донецкая область; Кировоградская область; Луганская область; Полтавская область; Ровенская область; Тернопольская область; Харьковская область; Черкасская область.
"Красная" - 11 регионов и город Киев: Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
По АР Крым и городе Севастополе данные отсутствуют.
Кроме того, с завтрашнего дня еще одна область может выйти из "красной зоны".
"По результатам Государственная комиссия решила отменить:
- с 00 часов 00 минут 11 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области, и применить на территории Закарпатской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "желтого" уровня эпидемической опасности", - написал министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Отметим, что по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, в ближайшие дни Харьковская область может попасть в красную зону. Там ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Местные власти приняли решение усилить карантин с 10 апреля. Детские сады, метро и общественный транспорт будут работать в обычном режиме.