У МОЗ назвали регіони, які "лідирують" за COVID-госпіталізаціями

Деталі

Показник рівня госпіталізації не більше 60 на 100 тис. населення не перевищено лише у Закарпатській, Кіровоградській, Луганській та Херсонській областях.

У решті 20 регіонів цей рівень перевищено. За добу ситуація погіршилася — у Чернігівській області.

Найвищий показник COVID-госпіталізацій у Хмельницькій (130,9, менше, ніж напередодні), Миколаївській (106,9, менше, ніж напередодні), Житомирській (109,2, менше, ніж напередодні), Чернігівській (106,8, більше ніж напередодні) областях та в місті Києві (103,7, менше ніж напередодні).

Додамо, перевищення показника рівня госпіталізації не більше 60 на 100 тис. населення, за визначенням уряду, свідчить про погіршення епідситуації у регіоні і є одним із критеріїв для встановлення "помаранчевого" або "червоного" рівня епіднебезпеки щодо поширення COVID-19 у регіоні.

Поділ на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 станом на 10 квітня, зважаючи на показники, виглядає так:

“жовта” — два регіони: Херсонська область, Івано-Франківська область.

“помаранчева” — 11 регіонів: Вінницька область; Волинська область; Дніпропетровська область; Донецька область; Кіровоградська область; Луганська область; Полтавська область; Рівненська область; Тернопільська область; Харківська область; Черкаська область.

“червона” — 11 регіонів і місто Київ: Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

Щодо АР Крим та міста Севастополя дані відсутні.

Крім того, з завтрашнього дня ще одна область може вийти з "червоної зони".

"За результатами Державна комісія вирішила скасувати:

- з 00 годин 00 хвилин 11 квітня 2021 "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області, і застосувати на території Закарпатської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки", - написав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Відзначимо, що за словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшко, в найближчі дні Харківська область може потрапити в червону зону. Там погіршилася епідеміологічна ситуація. Місцева влада прийняла рішення посилити карантин з 10 квітня. Дитячі садки, метро та громадський транспорт працюватимуть в звичайному режимі.