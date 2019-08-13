В Москве нашли мумию, спрятанную в чехол для сноуборда в гараже
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Мумифицированный труп, спрятанный в чехол для сноуборда, был обнаружен в гараже на севере Москвы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Московский комсомолец".
Как стало известно МК, страшная находка была сделана в гаражном боксе на улице Дубнинская.
Женщина, арендовавшая гараж для хранения личных вещей, обратила внимание на странный предмет на стеллаже. Прибывшие полицейские извлекли из чехла для сноуборда мумию мужчины, умершего около 4 месяцев назад.
Возраст погибшего и обстоятельства его смерти устанавливаются.
Напомним, в Киеве в автомобиле нашли труп.