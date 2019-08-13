У Москві знайшли мумію, заховану в чохол для сноуборда в гаражі

Як стало відомо МК, страшна знахідку виявили в гаражному боксі на вулиці Дубнинська.

Жінка, яка орендувала гараж для зберігання особистих речей, звернула увагу на дивний предмет на стелажі. Прибулі поліцейські витягли з чохла для сноуборда мумію чоловіка, який помер близько 4 місяців тому.

Вік загиблого та обставини його смерті встановлюються.

Нагадаємо, у Києві в автівці знайшли труп.