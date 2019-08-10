У Києві в автівці знайшли труп

Так, за інформацію правоохоронців, тіло було виявлено близько 8-ї години ранку у суботу, 10 серпня.

“Тіло було виявлено без ознак насильницької смерті. Причину смерті було встановлено після проведення судово-медичної експертизи”, — зазначили правоохоронці.

Як повідомляв УНН, напередодні у Голосіївському районі столиці на території школи було виявлено труп громадянина Латвії.