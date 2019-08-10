У Києві в автівці знайшли труп
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У суботу в Дарницькому районі Києва, на вулиці Бориспільській в автомобілі виявили труп чоловіка. Таку інформацію УНН підтвердили у відділі комунікації поліції Києва.
Так, за інформацію правоохоронців, тіло було виявлено близько 8-ї години ранку у суботу, 10 серпня.
“Тіло було виявлено без ознак насильницької смерті. Причину смерті було встановлено після проведення судово-медичної експертизи”, — зазначили правоохоронці.
Як повідомляв УНН, напередодні у Голосіївському районі столиці на території школи було виявлено труп громадянина Латвії.