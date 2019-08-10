У Києві в автівці знайшли труп

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. У суботу в Дарницькому районі Києва, на вулиці Бориспільській в автомобілі виявили труп чоловіка. Таку інформацію УНН підтвердили у відділі комунікації поліції Києва.

Так, за інформацію правоохоронців, тіло було виявлено близько 8-ї години ранку у суботу, 10 серпня.

“Тіло було виявлено без ознак насильницької смерті. Причину смерті було встановлено після проведення судово-медичної експертизи”, — зазначили правоохоронці.

Як повідомляв УНН, напередодні у Голосіївському районі столиці на території школи було виявлено труп громадянина Латвії.

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