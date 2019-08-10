В Киеве в автомобиле нашли труп
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В субботу в Дарницком районе Киева, на улице Бориспольской в автомобиле обнаружили труп мужчины. Такую информацию УНН подтвердили в отделе коммуникации полиции Киева.
Так, по информации правоохранителей, тело было обнаружено около 8 часов утра в субботу, 10 августа.
"Тело было обнаружено без признаков насильственной смерти. Причину смерти было установлено после проведения судебно-медицинской экспертизы", - отметили правоохранители.
Как сообщал УНН, накануне в Голосеевском районе столицы на территории школы было обнаружен труп гражданина Латвии.