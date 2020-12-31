В Москве заявили, что Венгрия "не отказывалась" от российской вакцины
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опроверг информацию в СМИ об отказе Венгрии от вакцины “Спутник V”, необходимый объем будет поставлен в страну в январе-марте, сообщил федеральному агентству ТАСС представитель фонда, пишет УНН.
“Венгрия уже получила первую партию вакцины 28 декабря, и мы готовы полностью поставить всю вакцину, необходимую Венгрии в январе-марте 2021 года. РФПИ работает с регулирующими органами над получением разрешений регулирующих органов в Венгрии”, — сказал собеседник агентства.
В РФПИ также отметили, что “статья Reuters о том, что Венгрия решила не заказывать вакцину „Спутник V“, является еще одним примером фейковых новостей в авторитетных СМИ”.
Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Венгрия будет приобретать вакцину от нового коронавируса по программе закупок Европейского союза или у Китая.
По данным агентства, решение связано с недостаточными мощностями производства российской вакцины.