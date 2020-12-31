У Москві заявили, що Угорщина "не відмовлялася" від російської вакцини

“Угорщина вже отримала першу партію вакцини 28 грудня, і ми готові повністю поставити всю вакцину, необхідну Угорщині в січні-березні 2021 року. РФПІ працює з регулюючими органами над отриманням дозволів регулюючих органів в Угорщині”, — сказав співрозмовник агентства.

У РФПІ також відзначили, що “стаття Reuters про те, що Угорщина вирішила не замовляти вакцину „Супутник V“, є ще одним прикладом фейкових новин в авторитетних ЗМІ”.

Раніше Reuters з посиланням на джерела повідомив, що Угорщина буде купувати вакцину від нового коронавірусу по програмі закупівель Європейського союзу або у Китаю.

За даними агентства, рішення пов’язане з недостатніми потужностями виробництва російської вакцини.